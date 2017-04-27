Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: РФ организует поездку японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы

Политика
27 апреля, 17:52 дата обновления: 27 апреля, 18:06 UTC+3

Это делается для изучения возможностей совместной работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что японские чиновники и бизнесмены посетят Южные Курилы.

"Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов", - сказал глава российского государства журналистам после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Путин также заявил, что "Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил их предков". "Это гуманитарные вопросы, о решении которых мы неоднократно говорили с господином премьер-министром, он ставил эти вопросы, я с ним согласен, что они должны быть решены", - отметил российский лидер. "Рассчитываем, что все будет способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими государствами", - подчеркнул президент РФ.

"Конечно, речь шла и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии, и быть принято народами обеих стран", - сообщил глава российского государства. По его словам, на переговорах "в этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах". Он напомнил, что договоренность об этом была достигнута во время его визита в Токио в декабре 2016 года.

Путин добавил, что Абэ согласен "продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов".

Двусторонние отношения

Путин также сообщил, что Россия и Япония подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, переговоры в Кремле "прошли в конструктивной атмосфере". "Сразу отмечу, что с российской и с японской стороны был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного и многопланового сотрудничества", - сказал российский лидер, назвав Японию важным и перспективным партнером России. "Мы готовы работать вместе, решать любые, даже самые сложные вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга", - сказал Путин.

Он сообщил, что стороны подробно обсудили текущее состояние российско-японских связей и рассмотрели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ в Японию в декабре прошлого года, а также определили приоритеты взаимодействия на ближайшую и отдаленную перспективу. "С удовлетворением констатировали с господином Абэ, что за последнее время контакты между нашими странами активизировались", - сказал Путин, упомянув, в частности, возобновление практики встреч в формате "два плюс два" (главы Минобороны и МИД двух стран), налаживание диалога между Совбезами и парламентами России и Японии.

Товарооборот и инвестиции

Путин отметил, что товарооборот между Россией и Японией перешел от падения к росту, вырос также объем японских инвестиций в РФ. "Отрадно, что после определенного спада начала выправляться ситуация в сфере экономического сотрудничества. В январе-феврале текущего года отмечен рост взаимной торговли", - сказал российский лидер.

Он добавил, что объем накопленных японских инвестиций в РФ также возрос: в 2015 г. он составлял $1,3 млрд, в 2016 г. - $1,7 млрд. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Переговоры Путина с премьером Японии
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
4
Михаилу Барышникову торжественно вручили паспорт гражданина Латвии
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
Темы дня
Загрузка...
Реклама