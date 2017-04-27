Путин: РФ организует поездку японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что японские чиновники и бизнесмены посетят Южные Курилы.

"Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов", - сказал глава российского государства журналистам после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Путин также заявил, что "Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил их предков". "Это гуманитарные вопросы, о решении которых мы неоднократно говорили с господином премьер-министром, он ставил эти вопросы, я с ним согласен, что они должны быть решены", - отметил российский лидер. "Рассчитываем, что все будет способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими государствами", - подчеркнул президент РФ.

"Конечно, речь шла и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии, и быть принято народами обеих стран", - сообщил глава российского государства. По его словам, на переговорах "в этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах". Он напомнил, что договоренность об этом была достигнута во время его визита в Токио в декабре 2016 года.

Путин добавил, что Абэ согласен "продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов".

Двусторонние отношения

Путин также сообщил, что Россия и Япония подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, переговоры в Кремле "прошли в конструктивной атмосфере". "Сразу отмечу, что с российской и с японской стороны был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного и многопланового сотрудничества", - сказал российский лидер, назвав Японию важным и перспективным партнером России. "Мы готовы работать вместе, решать любые, даже самые сложные вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга", - сказал Путин.

Он сообщил, что стороны подробно обсудили текущее состояние российско-японских связей и рассмотрели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ в Японию в декабре прошлого года, а также определили приоритеты взаимодействия на ближайшую и отдаленную перспективу. "С удовлетворением констатировали с господином Абэ, что за последнее время контакты между нашими странами активизировались", - сказал Путин, упомянув, в частности, возобновление практики встреч в формате "два плюс два" (главы Минобороны и МИД двух стран), налаживание диалога между Совбезами и парламентами России и Японии.

Товарооборот и инвестиции

Путин отметил, что товарооборот между Россией и Японией перешел от падения к росту, вырос также объем японских инвестиций в РФ. "Отрадно, что после определенного спада начала выправляться ситуация в сфере экономического сотрудничества. В январе-феврале текущего года отмечен рост взаимной торговли", - сказал российский лидер.

Он добавил, что объем накопленных японских инвестиций в РФ также возрос: в 2015 г. он составлял $1,3 млрд, в 2016 г. - $1,7 млрд.