Путин: РФ готова оказать помощь Японии в восстановлении АЭС "Фукусима"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская сторона готова оказать помощь Японии в восстановлении АЭС "Фукусима".

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Россия готова оказать Японии помощь в восстановлении АЭС "Фукусима-1" и предлагает самые современные технологии очистки загрязненного грунта, переработки радиоактивных отходов", - заявил он.

Путин назвал открывающиеся перспективы в области мирного атома "хорошими". Он также сообщил, что в ходе переговоров были предметно рассмотрены вопросы углубления промышленной кооперации между странами. Он напомнил, что в России созданы максимально комфортные условия для создания новых инновационных производств.

В частности в ОЭЗ и ТОРах на Дальнем Востоке иностранным инвесторам предоставляются налоговые преференции, упрощенный административный режим, модернизируется инфраструктура за счет государства. "Рассчитываю, что этими уникальными возможностями в полной мере воспользуются и наши японские партнеры. Они получат не только прямой выход на российский рынок, но и доступ к потребителям из стран ЕврАзЭС и СНГ", - добавил Путин, подчеркнув, что Россия ожидает масштабного представительства японских компаний и банках на Петербургском Международном и Восточном экономических форумах.

Президент напомнил, что в рамках межправительственной российско-японской комиссии создан перечень из восьмидесяти приоритетных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, инфраструктуры, инноваций, малого бизнеса, гуманитарных обменов. Финансовую поддержку реализации этих инициатив обеспечит российско-японский инвестфонд объемом $1 млрд. По его словам, Агентство по привлечению инвестиций, Фонд развития Дальнего Востока совместно с Банком международного сотрудничества Японии окажут содействие в осуществлении капиталовложений в экономик ДВФО.