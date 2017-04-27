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Лидеры РФ и Японии планируют минимум еще дважды встретиться в этом году

Политика
27 апреля, 18:21 дата обновления: 27 апреля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По словам Владимира Путина, стороны договорились продолжить контакты на полях третьего Восточного экономического форума и в рамках "двадцатки" в Гамбурге

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите "большой двадцатки" в июле и на экономическом форуме во Владивостоке осенью.

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"Мы договорились продолжить наши контакты во Владивостоке, на полях третьего Восточного экономического форума, и надеюсь на встречу в рамках "двадцатки" в Гамбурге", - сказал глава российского государства журналистам после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Премьер-министр Японии, в свою очередь, подтвердил, что планирует провести переговоры с президентом РФ в рамках июльского саммита G20 в Гамбурге, а также на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке.

"Мы с Владимиром договорились о следующей встрече один на один во время саммита "Большой двадцатки" в июле этого года. Также с нетерпением жду встречи с ним на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке", - сказал Абэ по итогам переговоров с российским президентом.

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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