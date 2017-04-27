Путин и Абэ объявили 2018 перекрестным Годом России и Японии

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что 2018 год станет перекрестным Годом РФ и Японии.
"В следующем году условились провести перекрестные Года России и Японии", - сказал глава российского государства журналистам после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Российский и японский лидеры констатировали "рост культурных и гуманитарных обменов". "В июне в Японии откроется фестиваль "Русские сезоны", в его рамках 40 городов страны будут охвачены различными мероприятиями, их всего 250, они познакомят японскую публику с выдающимися образцами российской культуры и искусства", - пообещал Путин.
Он признался, что ему было приятно услышать, что премьер-министр Японии согласился принять участие в открытии этих мероприятий в Токио.
По словам российского президента, на переговорах в четверг отмечалась активизация межрегиональных связей РФ и Японии. "В рамках нынешнего визита (премьер-министра Японии в РФ - прим. ТАСС) подписано соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и префектурой Ямагути", - сообщил глава российского государства. По его мнению, "таким образом реализация личной инициативы премьер-министра Японии, с которой он выступил в декабре прошлого года, вступила в свою завершающую фазу в этой части".