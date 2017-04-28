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Российский Центр по примирению передал жителям Сирии шесть тонн гуманитарной помощи

Политика
28 апреля, 5:01 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 28, апреля. /ТАСС

Жители Алеппо получили питьевую воду и продукты, а жителям населенного пункта Дахият аль-Асад в провинции Дамаск были переданы продукты и медикаменты

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки доставили жителям Алеппо и провинции Дамаск около шести тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра.

"Проведено шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо (пять) и Дамаск (одна)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители Алеппо получили питьевую воду и продукты, а жителям населенного пункта Дахият аль-Асад в провинции Дамаск были переданы продукты и медикаменты.

"За сутки гуманитарную помощь получили 1893 человека. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,03 тонны", - добавляется в бюллетене.

Также российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в район Дейр-эз-Зора 21 тонну продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.

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