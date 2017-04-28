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Гатилов: силовые меры против КНДР абсолютно неприемлемы и катастрофически опасны

Политика
28 апреля, 18:59 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Замглавы МИД РФ также добавил, что санкции не должны использоваться ни для "экономического удушения КНДР", ни для ухудшения гуманитарной обстановки в стране

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ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Силовые варианты решения ситуации вокруг КНДР абсолютно неприемлемы и чреваты катастрофическими последствиями для Северо-Восточной Азии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, КНДР "ведет себя неподобающим образом", игнорируя резолюции Совбеза, запрещающие ей разработку ядерного оружия и средств его доставки. "Вместе с тем силовые опции абсолютно неприемлемы и чреваты катастрофическими последствиями как для Корейского полуострова, так и для региона Северо-Восточной Азии в целом", - сказал дипломат.

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© EPA/Olivier Douliery/POOL

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"Выбор должен быть в пользу максимального задействования дипломатического инструментария", - подчеркнул Гатилов. Он призвал все вовлеченные стороны "проявлять хладнокровие и сдержанность, не предпринимать шагов, которые могли бы привести к эскалации напряженности".

Кроме того, по словам замглавы МИД РФ, санкции не должны использоваться для "удушения" КНДР. 

"Санкции не должны использоваться ни для экономического удушения КНДР, ни для ухудшения гуманитарной обстановки там", - подчеркнул дипломат. По его мнению, это особенно касается введенных рядом государств "противозаконных односторонних рестрикций, которые бьют по гражданским отраслям, не связанным с ракетно-ядерными программами страны".

В настоящее время, по словам Гатилова, международное сообщество переживает "одну из наиболее острых и драматичных фаз развития ситуации на Корейском полуострове". "Без преувеличения можно сказать, что недавно мир в этом регионе подвергся серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу была как никогда велика. Сохраняется она и сейчас", - констатировал дипломат.

По его словам, "воинственная риторика, сопряженная с опрометчивой игрой мускулами, привела к тому, что во всем мире всерьез стали гадать, будет война или нет". "Как известно, в условиях такой напряженности один необдуманный либо неверно истолкованный шаг может привести к самым страшным и плачевным последствиям", - предупредил Гатилов.

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