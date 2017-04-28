Неверов: заявления на участие в праймериз "Единой России" подали 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Заявления на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы депутатов региональных заксобраний и представительных органов административных центров подали к настоящему моменту 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"По состоянию на 28 апреля 2017 года свои кандидатуры выдвинули более 2,5 тыс. человек", - цитирует пресс-служба партии Неверова. При этом политик отметил, что "более трети участников моложе 35 лет".

По словам вице-спикера Госдумы, "самая конкурентная кампания ожидается в Саратовской области". Неверов отметил и другие регионы с высокой политической конкуренцией: Сахалинскую область, где осенью пройдут выборы в заксобрание, Алтайский край, где запланированы выборы Барнаульской городской думы, Приморский край, где будут выбирать Думу Владивостока.

Неверов также добавил, что для участия в праймериз по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу (победу в котором на думских выборах в 2016 году одержал спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, отказавшийся от мандата в связи назначением руководителем Службы внешней разведки - прим. ТАСС) "приняты заявления от 21 кандидата, пятерым из которых было отказано в регистрации из-за отсутствия справки о судимости".

По словам секретаря Генсовета партии, "всего в единый день предварительного голосования 28 мая будет открыто 2017 счетных участков". Он также напомнил, что одним из обязательных пунктов праймериз являются дебаты. "Уже 1,2 тыс. участника предварительного голосования приняли участие в дебатах, которые будут проходить до 21 мая 2017 года", - сказал Неверов, призвав "жителей всех регионов, где пройдут выборы, прийти 28 мая на счетный участок и проголосовать за того, кого они считают достойным стать кандидатом "Единой России".

Как сообщает пресс-служба партии, общий список кандидатов будет сформирован "не позднее 2 мая 2017 года по итогам проведения дебатов и проверки пакета обязательных документов, которые обязан предоставить каждый кандидат".