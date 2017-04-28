Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неверов: заявления на участие в праймериз "Единой России" подали 2,5 тыс. человек

Политика
28 апреля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По словам секретаря Генсовета партии, треть участников моложе 35 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Заявления на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы депутатов региональных заксобраний и представительных органов административных центров подали к настоящему моменту 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"По состоянию на 28 апреля 2017 года свои кандидатуры выдвинули более 2,5 тыс. человек", - цитирует пресс-служба партии Неверова. При этом политик отметил, что "более трети участников моложе 35 лет".

По словам вице-спикера Госдумы, "самая конкурентная кампания ожидается в Саратовской области". Неверов отметил и другие регионы с высокой политической конкуренцией: Сахалинскую область, где осенью пройдут выборы в заксобрание, Алтайский край, где запланированы выборы Барнаульской городской думы, Приморский край, где будут выбирать Думу Владивостока.

Неверов также добавил, что для участия в праймериз по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу (победу в котором на думских выборах в 2016 году одержал спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, отказавшийся от мандата в связи назначением руководителем Службы внешней разведки - прим. ТАСС) "приняты заявления от 21 кандидата, пятерым из которых было отказано в регистрации из-за отсутствия справки о судимости".

По словам секретаря Генсовета партии, "всего в единый день предварительного голосования 28 мая будет открыто 2017 счетных участков". Он также напомнил, что одним из обязательных пунктов праймериз являются дебаты. "Уже 1,2 тыс. участника предварительного голосования приняли участие в дебатах, которые будут проходить до 21 мая 2017 года", - сказал Неверов, призвав "жителей всех регионов, где пройдут выборы, прийти 28 мая на счетный участок и проголосовать за того, кого они считают достойным стать кандидатом "Единой России".

Как сообщает пресс-служба партии, общий список кандидатов будет сформирован "не позднее 2 мая 2017 года по итогам проведения дебатов и проверки пакета обязательных документов, которые обязан предоставить каждый кандидат".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР
7
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
Темы дня
Загрузка...
Реклама