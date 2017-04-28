Богданов обсудил с послом Сирии удар Турции по курдам и атаку ВВС Израиля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на встрече с послом Сирии в России Риядом Хаддадом обсудил ситуацию в стране с учетом ударов Турции по курдам и атаки ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска. Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе с учетом недавних грубых нарушений суверенитета Сирии - турецких ударов по курдским отрядам самообороны в Северной Сирии 25 апреля и атаки ВВС Израиля по району Международного аэропорта Дамаска 27 апреля", - отметили в МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся по просьба Хаддада.

С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве "осуждают акты агрессии против суверенной Сирии, государства - члена ООН, считают их недопустимыми и противоречащими принципам международного права".

"Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к запланированной на 3-4 мая четвертой Международной встрече по Сирии в Астане", - обратили внимание в МИД РФ.