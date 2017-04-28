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Минобороны РФ обобщит предложения по борьбе с терроризмом по итогам конференции в Москве

Политика
28 апреля, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По данным ведомства, в ходе конференции прозвучало более 100 выступлений должностных лиц высокого уровня и военных экспертов

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минобороны России обобщит предложения по борьбе с мировым терроризмом, прозвучавшие на VI Московской конференции по международной безопасности, и издаст итоговый сборник. Об этом в пятницу сообщили в военном ведомстве.

"Все выступления, идеи и соображения, озвученные как на пленарных заседаниях и дискуссиях, так и на полях конференции, будут обобщены и войдут в итоговый сборник конференции", - сказали в Минобороны.

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© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

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В военном ведомстве отметили, что в ходе конференции, которая прошла 26-27 апреля, прозвучало более ста выступлений должностных лиц высокого уровня и военных экспертов по вопросам глобальной международной безопасности, борьбы с терроризмом, проблемам безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, проблематики противоракетной обороны и информационной безопасности.

В работе конференции приняли участие 22 министра обороны, 14 начальников генеральных штабов и заместителей глав военных ведомств, 35 делегаций различного уровня, а также российские и зарубежные эксперты. Также в ходе пленарных заседаний свою оценку ситуации по вопросам глобальной безопасности озвучили руководители международных организаций. На полях конференции состоялось свыше 40 двусторонних переговоров между представителями различных стран и международных организаций.

Всего на конференции присутствовало более 800 гостей из 86 стран мира, наиболее представительные делегации были представлены странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Латинской Америки. Работу конференции освещало более 400 журналистов из 32 стран, представляющих 139 мировых СМИ.

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Противодействие терроризму в России Московская конференция по международной безопасности - 2017
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