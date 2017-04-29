Российские военные передали жителям Сирии за сутки 6,7 тонны гуманитарной помощи

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Около 6,7 тонны гуманитарной помощи передали за последние сутки российские военные жителям сирийских провинций Алеппо, Латакия и Дераа. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.
"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть), Латакия (одна) и Дераа (одна)... Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,7 тонны", - говорится в бюллетене.
Как рассказали в Центре по примирению, в городе Алеппо в районах Аль-Суккари, Аль-Акрамия, Сулеймания, Хамидия, Хайдария и Карм Аль Додо жителям было передано 2,285 тыс. порций горячей еды и хлеб. Еще 850 порций горячей еды передано жителям населенных пунктов Скубин в провинции Латакия и Эль-Куния в провинции Дераа. Всего за сутки гуманитарную помощь получили 3,135 тыс. человек.
Также в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь жителям Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.