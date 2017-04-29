МИД РФ: Россия готова принимать инспекторов в Крыму по запросу в рамках Венского документа

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму, направленные в рамках запросов по Венскому документу. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с публикацией Госдепартаментом США очередного доклада о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"Что касается повторяющихся применительно к Венскому документу (как и к ДОВСЕ) обвинений в "оккупации", "аннексии" Крыма и размещении там войск "без согласия принимающей стороны", то присоединение полуострова к России является результатом свободного волеизъявления его многонационального населения. Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации - вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру", - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там также подчеркнули, что попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными. "Россия, разумеется, готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу, - добавили в МИД РФ. - Кстати, сам Киев до сих пор так и не выполнил обязательств по Венскому документу применительно к военной деятельности своих сил в Донбассе. Однако в докладе госдепартамента США об этом ничего не сказано".

Комментируя "упреки" США в адрес России о непредоставлении информации по военным базам Вооруженных Сил РФ, расположенным на территориях Абхазии и Южной Осетии, в ведомстве указали, что "эти суверенные государства не являются участниками ОБСЕ и, соответственно, не входят в зону применения мер укрепления доверия, как она определена Венским документом 2011 года". "Американские специалисты, готовившие данный раздел доклада госдепартамента, безусловно, хорошо об этом осведомлены. Разумеется, знают они и о том, что упомянутая информация все-таки предоставляется Россией, но в соответствии с другим документом ОБСЕ - Глобальным обменом военной информацией", - констатировали в министерстве.

В заявлении МИД отмечается, что в 2016 году, как и ранее, российская сторона в добровольном порядке неоднократно направляла государствам - участникам ОБСЕ, включая США, уведомления с подробным указанием параметров проводившихся внеплановых проверок. "Разумеется, в них учитывались лишь те силы, которые подпадают под положения Венского документа. Показательно, что в истекшем году ни "необычной", ни "незапланированной" военной деятельности, ни превышения параметров уведомляемой военной деятельности вооруженных сил так и не было зафиксировано в ходе проведенных государствами-участниками ОБСЕ инспекций по Венскому документу. Поэтому содержащиеся в докладе Госдепартамента намеки на возможность таких превышений в ходе внезапных проверок беспочвенны", - подчеркнули в министерстве.

Венский документ 2011 года

В cоответcтвии c положениями Венского документа 2011 года, каждое гоcударcтво-учаcтник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого гоcударcтва-учаcтника. Инcпектирующее гоcударcтво также может приглаcить другие гоcударcтва-учаcтники принять учаcтие в инcпекции.