РФ и Иордания подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии в субботу в ходе двусторонних переговоров в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Стороны, отметили в дипслужбе, "подтвердили принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР, безальтернативность политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 СБ ООН". "Министры высказались в пользу дальнейших скоординированных усилий по расширению и укреплению в Сирии режима прекращения боевых действий в рамках Астанинского формата, - добавили в МИД. - Одновременно была подчеркнута важность наращивания объемов гуманитарной помощи пострадавшему сирийскому населению, а также сирийским беженцам в соседних странах, включая Иорданию"

Помимо обмена мнениями по ситуации в Сирии, министры также затронули тему палестино-израильского урегулирования, подтвердив приверженность "двухгосударственному решению палестинской проблемы на общепризнанной международно- правовой основе", отметили важность обеспечения суверенитета Ирака, а также обсудили наиболее актуальные вопросы российско-иорданских отношений.