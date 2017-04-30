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Посол РФ в КНР: военное давление США на КНДР лишь провоцирует Пхеньян на ответные меры

Политика
30 апреля, 8:16 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, апреля. /ТАСС

По словам Андрея Денисова, и Россия, и Китай уверены, что у ядерной проблемы КНДР может быть только политико-дипломатическое решение

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ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Военное давление США на Северную Корею лишь провоцирует Пхеньян на ответные действия. Об этом заявил журналистам посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Военное давление на КНДР со стороны США лишь провоцирует ответные действия северокорейской стороны. За время (президентства Дональда - прим. ТАСС) Трампа КНДР уже девять раз запускала ракеты", - указал он.

"Мы выступаем за возобновление уже имеющихся форматов, прежде всего шестисторонних переговоров (по денуклеаризации Корейского полуострова - прим. ТАСС)", - напомнил посол.

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Он добавил, что, по мнению китайской стороны, этот формат не имеет альтернативы. "Любые паллиативы, считают китайцы, не сработают", - заявил Денисов.

По словам посла, позиции России и Китая по корейской ядерной проблеме "близки до степени совпадения". "И мы, и Китай поддерживаем резолюции Совбеза ООН, налагающие санкции на КНДР. И мы, и Китай никогда не будем поддерживать ни ядерную, ни ракетную программу КНДР, мы ее категорически осуждаем не только потому, что это непосредственная угроза в том числе и для нас, но потому, что это в известной мере провоцирует американцев на наращивание своих оборонительных мощностей, которые на самом деле имеют наступательный потенциал", - подчеркнул Денисов.

Россия и Китай, заметил Денисов, едины в том, что у ядерной проблемы КНДР может быть только политико-дипломатическое решение. "Разумные доводы, к которым и мы, и китайцы неоднократно обращались, пока не работают, но это не значит, что не надо продолжать убеждать", - уверен он.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

В минувшую пятницу КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска баллистической ракеты. Это произошло через несколько часов после окончания в Нью-Йорке специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

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Персоны
Трамп, Дональд Денисов, Андрей Иванович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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США Китай Россия
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