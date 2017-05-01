Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя главы МЧС России Владимира Артамонова. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, статс-секретаря - заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте указа.
С 2002 г. по 2012 г. Владимир Артамонов занимал должность начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. После был назначен на пост заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В 2006 году Артамонов был награжден орденом Почета, а также отмечен Почетной грамотой президента РФ.