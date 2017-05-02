Путин: РФ не вмешивается в политическую жизнь других стран и ждет такого же подхода к себе

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. РФ не вмешивается в политическую жизнь других стран и ждет такого же подхода по отношению к себе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы никогда не вмешиваемся ни в политическую жизнь, ни в политические процессы в других странах. Нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь - политическую жизнь России - никто не вмешивался. К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположенные вещи. На протяжении многих лет мы наблюдаем попытки влияния на внутриполитические процессы в России", - сказал Путин.

Он отметил, что это происходит как через различные некоммерческие организации, так и напрямую.

"Видя всю пагубность и тщетность подобных усилий, нам никогда и в голову не приходило вмешиваться в политические процессы других стран", - подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что данные о якобы вмешательстве РФ в выборы в США никем не подтверждены, такие публикации - это результат внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос немецкого журналиста о якобы имеющихся у России планах вмешиваться в политическую борьбу в Германии, Путин ответил: "Вы сослались на пример Соединенных Штатов, который никем и ничем не подтвержден. Это просто слухи, используемые во внутриполитической американской борьбе. И (вы) сразу из этого делаете на голом месте какие-то предположения в отношении европейских стран, в том числе такой дружественной страны нам, как Германия. Это по меньшей мере странно", - сказал Путин.