МИД РФ: благодаря усилиям РФ и США пройдено четыре пятых пути к безъядерному миру

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Утверждения о том, что ядерное разоружение стагнирует, являются ложными, и благодаря усилиям РФ и США уже пройдено четыре пятых пути к построению безъядерного мира. Об этом говорится в выступлении директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Текст его выступления опубликован сегодня на сайте министерства.

"На мероприятиях в рамках ДНЯО часто приходится слышать, что ядерное разоружение стагнирует, и что даже такого явления вообще нет. Это совершенно ложное утверждение", - подчеркнул дипломат. На самом деле в этой сфере за последние 30 лет достигнут колоссальный прогресс, убежден он.

"Благодаря совместным усилиям России и США пройдено, по меньшей мере, четыре пятых пути к построению безъядерного мира", - заявил Ульянов. По его словам, об этом свидетельствуют объективные статистические данные, которые представители РФ многократно оглашали на международных форумах.

Такие впечатляющие результаты потребовали усилий тысяч специалистов, а также многомиллиардных расходов, продолжил директор департамента МИД РФ. "Игнорировать это в угоду пропагандистским соображениям попросту неприлично", - считает он.

Договор СНВ-3

Выполнение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) идет в штатном режиме, Россия предпринимает шаги по сокращению ядерных арсеналов, заявил Ульянов.

"Несмотря на не самые благоприятные международные условия, Россия и сейчас продолжает предпринимать конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов, - сказал он. - Выполнение Договора о СНВ 2010 года идет в штатном режиме". "Намерены выйти к 5 февраля 2018 года на предусмотренные в нем уровни", - добавил дипломат.

По его словам, к процессу разоружения должны будут со временем подключиться все государства, обладающие военным ядерным потенциалом. "Динамика ядерного разоружения неизбежно будет определяться ситуацией на международной арене. Основой в этом вопросе должен служить принцип укрепления стратегической стабильности, равной и неделимой безопасности для всех", - резюмировал Ульянов.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан президентами России и США 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу после его ратификации Госдумой и Конгрессом 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них.

Радикализация подходов к ядерному разоружению вызывает тревогу

Радикализация подходов к ядерному разоружению и перенос дискуссий по вопросам нераспространения ядерного оружия на альтернативные площадки вызывают тревогу, заявил Ульянов.

"Мы вступаем в очередной обзорный цикл ДНЯО в весьма непростых условиях. Договор продолжает подвергаться серьезнейшим испытаниям", - отметил он.

По словам дипломата, "проблемы возникали и раньше, но в последние годы они приобрели особенно ощутимый характер". "Наблюдается возрастающая радикализация подходов к ядерному разоружению, ядерному нераспространению и даже вопросам мирного использования атомной энергии, - полагает Ульянов. - Имеющие непосредственное отношение к ДНЯО вопросы выносятся на альтернативные площадки, причем работу на них предлагается выстраивать не на основе взаимоуважительного диалога и правила консенсуса, как принято в рамках ДНЯО, а методом простого голосования. Сложившаяся ситуация отнюдь не способствует укреплению целостности и жизнеспособности Договора и заставляет с тревогой всматриваться в его будущее".

Тем не менее, как отметил дипломат, ДНЯО продолжает оставаться столпом глобальной стратегической стабильности. "Его по праву можно назвать краеугольным камнем современной системы международной безопасности", - подчеркнул он.

Задача создания ЗСОМУ на Ближнем Востоке остается в повестке дня

Задача создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ), остается актуальной в контексте ядерного разоружения, сказал Ульянов.

"Несмотря на паузу, возникшую после Обзорной конференции 2015 года, данная задача остается в международной повестке дня", - сказал он.

По словам Ульянова, созыв конференции по ЗСОМУ является "актуальной и реально достижимой задачей в контексте выполнения Резолюции 1995 года по Ближнему Востоку". "Подготовку этого мероприятия, включая согласование всех организационных модальностей и содержательных аспектов, следует начинать как можно быстрее. Россия как один из соавторов Резолюции 1995 года готова оказывать всемерное содействие этому процессу", - отметил он.

"В целом создание зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО), является важным инструментом повышения уровня региональной и международной безопасности и укрепления режима ядерного нераспространения", - резюмировал Ульянов.