Кадыров назначил нового руководителя администрации и главы правительства Чечни

ГРОЗНЫЙ, 3 мая. /ТАСС/. Новым руководителем администрации главы и правительства Чечни назначен Вахит Усмаев, занимавший должность руководителя секретариата главы республики. Об этом Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в Instagram.

"На должность руководителя администрации главы и правительства ЧР назначил Героя России Вахита Усмаева, работавшего в последнее время руководителем секретариата главы ЧР. Вахит Усмаев является ветераном команды, основанной первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым. Он в течение десяти лет командовал полком ППСМ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, руководил сотнями спецопераций, награжден орденом Кадырова, тремя орденами Мужества, является почетным гражданином Чеченской Республики", - написал Кадыров.

Ассаламу алайкум! Сегодня я принял очень важное решение. На должность Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР назначил Героя России Вахита Усмаева, работавшего в последнее время Руководителем секретариата Главы ЧР. Вахит Абубакарович является ветераном команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым. Он в течение десяти лет командовал полком ППСМ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, руководил сотнями спецопераций, награждён орденом Кадырова, тремя орденами Мужества, является Почётным гражданином ЧР. Усмаев получил хорошее образование, окончил ЧГУ и Академию Управления МВД РФ. Он имеет опыт работы в должности Секретаря Совета экономической и общественной безопасности и Главы Гудермесского района. Вахит Абубакарович пользуется огромным авторитетом и уважением. Его знают как человека слова и дела. Уверен, что в новой должности он принесёт большую пользу народу и республике! Желаю Вахиту Усмаеву крепкого здоровья и успехов! #Кадыров #Россия #Чечня #Усмаев Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 3 2017 в 7:13 PDT

Усмаев имеет также опыт работы в должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности и главы Гудермесского района.

Ранее должность руководителя администрации главы и правительства республики занимал Султан Тагаев. В апреле 2017 года он был переведен на должность заместителя председателя правительства - министра финансов республики.