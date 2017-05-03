Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич: кража памятника Бернесу спровоцирована законом о декоммунизации Украины

Политика
3 мая, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

По словам сенатора, депутату Верховной рады от Радикальной партии Андрею Лозовому, который сообщил о пропаже памятника в соцсетях, надо пенять на себя и на своих коллег по парламенту

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Похищение памятника советскому актеру и исполнителю Марку Бернесу в Нежине (Черниговская область Украины) является прямым следствием декоммунизации Украины. Такое мнение высказал  журналистам первый первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, падение нравов в этой ситуации ни при чем. "Не нужно лить крокодиловы слезы, сетуя на падение нравов. Марк Бернес - символ советского прошлого, и кража памятника великому артисту на его родине в Нежине прямо спровоцирована законом о декоммунизации Украины, принятым Верховной радой", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, депутату Верховной рады от Радикальной партии Андрею Лозовому, который сообщил о пропаже памятника в соцсетях, надо "пенять на себя и на своих коллег по парламенту". "У вас действительно не осталось ничего святого", - сказал сенатор.

Памятник Бернесу на его родине (в Нежине) был открыт в 2011 году - в год столетия со дня рождения артиста. О пропаже памятника стало известно 3 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
5
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
6
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама