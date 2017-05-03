Клинцевич: кража памятника Бернесу спровоцирована законом о декоммунизации Украины

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Похищение памятника советскому актеру и исполнителю Марку Бернесу в Нежине (Черниговская область Украины) является прямым следствием декоммунизации Украины. Такое мнение высказал журналистам первый первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, падение нравов в этой ситуации ни при чем. "Не нужно лить крокодиловы слезы, сетуя на падение нравов. Марк Бернес - символ советского прошлого, и кража памятника великому артисту на его родине в Нежине прямо спровоцирована законом о декоммунизации Украины, принятым Верховной радой", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По словам сенатора, депутату Верховной рады от Радикальной партии Андрею Лозовому, который сообщил о пропаже памятника в соцсетях, надо "пенять на себя и на своих коллег по парламенту". "У вас действительно не осталось ничего святого", - сказал сенатор.
Памятник Бернесу на его родине (в Нежине) был открыт в 2011 году - в год столетия со дня рождения артиста. О пропаже памятника стало известно 3 мая.