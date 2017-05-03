Лаврентьев: зоны деэскалации помогут отделить оппозицию от ИГ

АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Зоны деэскалации в Сирии помогут сдвинуть с мертвой точки отделение оппозиции от террористов. Об этом заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Для усовершенствования этой (по прекращению огня - прим. ТАСС) работы Россия вышла с предложением о создании так называемых зон деэскалации в Сирии, - сказал он. - Это, как мы считаем, может помочь сдвинуть с мертвой точки давнюю проблему отделения сирийской умеренной оппозиции от террористических организаций, прежде всего ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - прим. ТАСС), поможет предотвратить, значительно снизить уровень вооруженного противостояния между сирийской вооруженной оппозицией и правительственными силами".

Глава делегации РФ также заявил, что обвинения в ударах ВКС по позициям умеренной оппозиции голословны.

"Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сегодня провел встречу с сирийской вооруженной оппозицией, которая, к сожалению, в очередной раз проявила неконструктивный подход, прибыла в Астану и через какое-то время голословно обвинила ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов по позициям умеренных группировок в районе Хомса и Дераа, - отметил он. - Представители Генштаба РФ эту информацию опровергают, приводят данные объективного контроля, которые свидетельствуют о том, что авиация РФ не наносила ударов по данным районам".

Ряд решений, по словам Лаврентьева, практически согласованы.

"До сих пор еще с Астаны-2 и Астаны-3 у нас лежат несколько положений, несколько документов, которые находятся в стадии дальнейшей разработки. Некоторые из них практически сверстаны и согласованы. Это положение о насильственно удерживаемых лицах и об обмене этими лицами. Это дополнительный протокол к соглашению по соблюдению режима прекращения боевых действий", - сказал Лаврентьев.

По его словам, еще один важный документ "касается создания международной комиссии по разминированию памятников культурного наследия, расположенных в Сирийской Арабской Республике".

"Есть еще документ о примирившемся районе, который нуждается в определенных дополнениях, может быть в каких-то пунктах определенной трансформации с учетом активной работы над созданием зон деэскалации. Надеемся, что может быть к завтрашнему дню удастся согласовать соглашения, которые будут приняты на пленарном заседании", - сообщил спецпредставитель президента РФ.

Хороший настрой

Лаврентьев добавил, что консультации делегаций на межсирийских переговорах в Астане показали хороший настрой участников.

"Прошли рабочие консультации на всех уровнях практически со всеми делегациями. Российская делегация встретилась с турецкой и иранской делегациями, с представителем делегации сирийского правительства Джаафари", - информировал Лаврентьев. По его словам, также состоялась встреча делегации РФ с помощником государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюартом Джонсом.

"Я считаю, что все встречи практически прошли на достаточно хорошем рабочем уровне, продемонстрировали хороший настрой практически всех участников переговоров в Астане", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.