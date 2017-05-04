Более 1,2 тыс. жителей Сирии за сутки получили гуманитарную помощь

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели шесть гуманитарных акций, помощь получили более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене центра.
"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций в провинции Алеппо. В городе Алеппо в районах Аль-Шабха Аль-Кадим, Квартал 3000, Тамбуга, Аль-Сальхин, Тирабль-эль-Халек и Ханану жителям передано 1,8 т продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1240 жителей", - говорится в сообщении.
Российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор, осажденного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), 21 т продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН. Также в провинции Дамаск автомобильный конвой из города Дамаск в город Дума доставил продукты питания и медикаменты для 35 тыс. жителей.