Лавров: в ближайшем будущем встречи президентов РФ и США не планируется

ПОРВОО /Финляндия/, 4 мая. /ТАСС/. Конкретных планов по проведению встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем будущем пока не существует. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Пока никаких планов о проведении встречи президентов Росси и США в обозримом будущем, ближайшие пару месяцев пока не существует", - отметил российский министр, напомнив, что Путин и Трамп говорили несколько дней назад по телефону. "Был хороший разговор", - сказал он.