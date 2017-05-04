РФ тревожит отсутствие реакции ОЗХО на предложение направить экспертов в Сирию

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Москва обеспокоена отсутствием реакции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на российское предложение по расследованию инцидента с предполагаемым применением отравляющих веществ в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нас очень тревожит отсутствие адекватной реакции от ОЗХО на российское предложение направить в Сирию миссию из экспертов этой организации", - сказала она.
"То, что западные партнеры всячески блокируют направление такой миссии, убеждает нас во мнении, что правда им не нужна", - добавила дипломат.
По мнению Захаровой, сделанные выводы о применении химического оружия "без выезда на предполагаемое место химической атаки "больше похожи на анализ, который был состряпан радикалами из сирийской оппозиции". "Виновных надо искать среди тех, кто заинтересован в эскалации ситуации, сирийское правительство к таковым отнести нельзя", - подчеркнула она.
Инцидент 4 апреля в городе Хан-Шейхун, где власти САР якобы применили отравляющие вещества, и последовавший за этим ракетный удар США по аэродрому Шайрат серьезно обострили ситуацию вокруг Сирии. Не подтвержденные фактами обвинения в адрес руководства САР ударили по авторитету ОЗХО. Российско-иранский проект в пользу транспарентного расследования оказался заблокированным западными столицами во главе с Вашингтоном.