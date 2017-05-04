Лавров: в США сохраняет инерцию русофобская кампания, развязанная при Обаме

ПОРВОО /Финляндия/, 4 мая. /ТАСС/. Русофобская кампания, развязанная при администрации Барака Обамы, сохраняет инерцию в США и сегодня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

"На этапе, когда происходила смена администрации в Белом доме, наши отношения находились на очень низкой точке, поскольку администрация Обамы делала все возможное, чтобы их подорвать", - напомнил он. "Печально, что развязанная администрацией Обамы русофобская кампания, сохраняет свою инерцию в США и сегодня", - отметил министр.

По его словам, "очевидно, что это делается для того, чтобы попытаться использовать русофобскую карту во внутриполитической борьбе в США, в том числе со стороны тех, кто не смог принять результаты выборов, которые состоялись в полном соответствии с американской конституцией".

Лавров также добавил, что никаких доказательств вмешательства России во внутренние дела США не было представлено. "Мы слышим многочисленные, на грани истерики, обвинения в адрес России во всех смертных грехах, - сказал глава российского внешнеполитического ведомства. - Мы видим, как Конгресс создает какие-то межведомственные структуры, чтобы заниматься расследованием "русской угрозы", но до сих пор мы не видели и не слышали ни одного факта, который подтверждал бы то, в чем нас обвиняют".

Он упомянул, что подобные обвинения звучали и со стороны Франции, Великобритании, а недавно к ним присоединилась Швеция. Однако, отметил Лавров, и эти нападки не были ничем подкреплены.

"Если есть факты, можно их обсуждать, если фактов нет, то мы эту кампанию воспринимаем исключительно как пропагандистскую и нацеленную на достижение не очень благовидных целей", - заключил министр.