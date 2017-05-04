Кабмин выполнил 90% поручений Путина по "майским указам"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 50 из 218 поручений президента РФ правительству России, связанные с исполнением "майских указов", пока остаются в работе. Из тех предписаний, что нужно было выполнить к настоящему времени, реализовано более 90% поручений, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Всего в "майских указах" содержится 218 поручений правительству. Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 180 поручений. Выполнено и снято с контроля 165 поручений - 91,7% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени", - сообщили в кабмине.

Как пояснили в правительстве, в настоящее время на исполнении находится 53 поручения. Из этого числа 37 поручений должны быть выполнены в 2017-2020 годах, а по еще 12 поручениям конечный срок исполнения не определен - по ним установлена ежеквартальная, полугодовая или годовая периодичность представления докладов.

Четыре поручения было предписано выполнить в прошлом году. "Доклады об их исполнении в настоящее время находятся на рассмотрении в Администрации президента", - отметили в кабмине.

В пресс-службе правительства уточнили, что из 53 поручений, остающихся на исполнении, наибольшее количество находится в Минэкономразвития и Минобрнауки (по 11), Минстрое (8) и Минобороны (7).

Помимо поручений, содержавшихся в самих "майских указах", президент дал правительству дополнительные рекомендации, направленные на достижение требуемых показателей. "Правительству было дано 199 поручений и указаний главы государства, из них выполнено и снято с контроля 159 (79,9%) поручений и указаний", - отметили в пресс-службе. "На исполнении находятся 40 (20,1%) поручений и указаний, при этом об исполнении 18 поручений и указаний направлены доклады президенту РФ", - добавили в кабмине.