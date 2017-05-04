Встреча делегации РФ с представителями оппозиции Сирии в Астане не состоялась

АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Представители РФ не встречались в Астане с сирийской оппозицией. Об этом заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"К сожалению, не состоялась встреча с делегацией оппозиции, хотя было о чем поговорить", - сказал он.