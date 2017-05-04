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Встреча делегации РФ с представителями оппозиции Сирии в Астане не состоялась

Политика
4 мая, 16:16 UTC+3

Об этом заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

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АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Представители РФ не встречались в Астане с сирийской оппозицией. Об этом заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"К сожалению, не состоялась встреча с делегацией оппозиции, хотя было о чем поговорить", - сказал он.

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