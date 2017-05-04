Косачев призвал принять меры для недопущения дискриминации дипломатов из РФ в США

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев направил запрос в МИД РФ об условиях работы американских дипломатов в России и о возможных мерах по недопущению дискриминации дипсотрудников РФ в США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Неписаный закон дипломатической работы - взаимность и зеркальность условий работы посольств в соответствующих странах - никуда не делся. В этой связи направил сегодня запрос в МИД России об условиях работы американских дипломатов в нашей стране и о мерах, которые должны быть предприняты для того, чтобы не допустить дискриминации российских дипсотрудников в США", - написал он.

По его словам, запрос был сделан в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта о деятельности разведывательного сообщества страны на период до окончания текущего финансового года (30 сентября), предусматривающего усиление контроля за передвижениями российских дипломатов. "Усматриваю в этой инициативе (наряду со вчерашним же решением создать межведомственный комитет для противодействия "активному влиянию России в других странах") своего рода очередной "сдерживающий" ответ русофобской части Конгресса на наметившиеся подвижки в российско-американском диалоге по итогам недавнего телефонного разговора двух президентов", - подчеркнул он. Сенатор напомнил, что, согласно тексту документа, госсекретарь США совместно с директором ФБР и главой национальной разведки должны "ввести обязательный режим предварительного уведомления, которой будет распространяться на все поездки аккредитованных в США российских дипломатов и консульского персонала".

Глава комитета добавил, что российские сенаторы будут готовы ответить конгрессменам по парламентской линии. "Однако хотелось бы надеяться, что им все же ответит президент Трамп: парламентарии должны разговаривать друг с другом, а не обмениваться политическими ударами", - заключил он.