Доходы губернатора Чукотки за год увеличились на 1,2 млн рублей

АНАДЫРЬ, 5 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина за год увеличились на 1,2 млн рублей. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте правительства региона.

"Доходы губернатора Чукотки романа Копина за 2016 год составили 4 958 тысяч рублей. У него в собственности находится половина квартиры площадью 79,5 кв. м, а также в пользовании квартира площадью 54 кв. м", - говорится в сообщении.

В 2015 году Роман Копин заработал 3 642 тысячи рублей, в собственности также была половина квартиры площадью 79,5 кв. м. Что касается супруги губернатора, то ее доход по сравнению с 2015 годом увеличился на почти 13 млн рублей - с 4 357 тысяч до 17 995 тысяч рублей. Отмечается, что причиной увеличения стали доходы, полученные от продажи квартиры и доходы от вкладов. В собственности супруги Копина земельный участок, жилой дом, квартира площадью 156 кв. м, а также легковой автомобиль.