Путин поручил обеспечить субсидии на доставку прессы в труднодоступные районы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об освобождении от казначейского сопровождения договоров о субсидиях региональным и местным СМИ. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

Кроме того, кабмину предписано "обеспечить реализацию мер, направленных на субсидирование расходов издательств и иных осуществляющих выпуск периодических печатных изданий организаций на доставку региональных и муниципальных периодических печатных изданий в отдаленные и труднодоступные местности, в том числе для нужд организаций социальной сферы и отдельных категорий граждан". Также правительство должно будет утвердить перечень категорий граждан, на доставку периодических печатных изданий которым должны субсидироваться расходы СМИ.