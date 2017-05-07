Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Тенденция к отказу ЕС от политизированных и идеологизированных подходов в отношениях с Россией постепенно укрепляется. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир".

Министр назвал ненормальной ситуацию, "когда политику, политизированные, идеологизированные подходы некоторые европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан". "Укрепляется, на мой взгляд, тенденция к отказу от этой аномалии", - указал он.

Однако, констатировал глава российского внешнеполитического ведомства, в ЕС сохраняется "агрессивное меньшинство", выступающее против нормализации отношений с Россией.

"Тогда как принцип солидарности, по идее, должен предполагать поиск консенсуса, компромисса между крайними позициями, - продолжил министр. - Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика".

"Мы, повторяю, эту тему не будируем, не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются", - заметил Лавров.