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Эксперт: главной задачей Макрона станет укрепление отношений внутри ЕС и связей с США

Политика
8 мая, 1:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев также полагает, что нормандский формат может быть закрыт

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Основными задачами одержавшего победу во втором туре выборов президента во Франции Эмманюэля Макрона станут укрепление позиций Парижа в Евросоюзе и усиление позиции Франции в отношениях с США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил программный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Тимофей Бордачев.

"Не думаю, что президент Франции принесет существенные изменения в отношения с Россией, потому что его главной задачей будет укрепление позиции Франции внутри Европейского союза и в отношениях с США, - сказал он. - Это для него является первостепенным. Отношениями с Россией будет гораздо легче пожертвовать, ведь Франция вряд ли сможет что-то потерять: отношения сильно деградировали за последнее время, поэтому вряд ли для нового президента Россия будет приоритетом".

Срочные решения

По мнению Бордачева, Макрону на президентском посту придется принимать срочные решения в экономике, чтобы избежать реванша со стороны французских правых.

"Президент Макрон должен принимать очень важные и очень срочные решения, связанные с экономической ситуацией в стране, - считает он. - В конце концов, более 30% пришедших на выборы проголосовали за достаточно радикального кандидата Марин Ле Пен, Макрон должен будет как-то решать эту проблему". "Мы находимся в точке высокой неопределенности относительно того, что будет происходить во Франции в последующие годы, - подчеркнул эксперт. - Через 5 лет возможен масштабный кризис.

Закрыть нормандский формат

Эксперт клуба "Валдай" отдельно остановился на перспективах взаимодействия России и Франции в так называемом нормандском формате. "Возможно, нормандский формат будет закрыт, - считает Бордачев. - Он, в принципе, уже не функционирует. С другой стороны, результат выборов дает новому французскому президенту шанс воспользоваться этим, чтобы укрепить позиции Франции на международной арене".

Возможный провал реформы

Бордачев отметил, что лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, проигравшая Эмманюэлю Макрону во втором туре президентских выборов, продолжит играть активную роль во французской политике и в будущем. "В принципе, Марин Ле Пен не пожилой человек, она довольно молодая, ей всего 48 лет, - напомнил эксперт. - Все будет зависеть от ситуации во Франции, от того, как будет развиваться внутриполитическая ситуация и экономика. Если у Макрона не получится провести те реформы, которые он задумал, не исключено, что через пять лет Марин Ле Пен снова сможет претендовать на то, чтобы стать президентом республики".

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