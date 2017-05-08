Глава комитета Госдумы намерен предложить установить памятник погибшим в Донбассе

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников осудил предложение президента Украины Петра Порошенко разместить мемориал участникам силовой операции в Донбассе на территории киевского Национального музея истории страны во Второй Мировой войне и заявил о готовности выступить с инициативой об установке памятника погибшим на юго-востоке Украины.

"Это (предложение Порошенко - прим. ТАСС) кощунство - с помощью потомков тех фашистов, которые участвовали во Второй Мировой войне, пытаться установить сегодня другие правила истории", - заявил парламентарий ТАСС. По словам депутата, "на Украине история 20 с лишним лет втихую переделывалась, а теперь они (киевские власти) пытаются это делать уже совершенно чудовищным образом, в том числе открыто извращая факты".

"Но историю не перепишешь, и, более того, она будет увековечена, только не Порошенко, а теми, кто сейчас на юго-востоке ее отстаивает", - уверен Калашников. Он считает, что "людям, которые там погибли, непременно нужно будет установить памятник".

"Памятник нужно будет поставить более 10 тыс. человек, погибшим на юго-востоке именно за отстаивание этой истории", - считает глава думского комитета. "Я непременно с этой инициативой выступлю, как только закончится отпуск у депутатов, после 15 мая", - пообещал политик.

Предложение Порошенко

Ранее глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что мемориал участникам силовой операции (официально именуемой Киевом "антитеррористической операцией") в Донбассе будет размещен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Порошенко подчеркнул, что "политическое решение уже принято". По мнению президента, такой подход будет символизировать связь разных поколений "защитников Украины".

29 августа 2015 года Порошенко подписал указ "О мерах по созданию мемориала украинских героев". В частности, был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию комплекса. В обсуждении художественных и архитектурных решений относительно комплекса принимали участие общественные активисты и инициативные группы.

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Украины Виктора Януковича на востоке, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года объявили о начале силовой операции в Донбассе, в которой активное участие приняли так называемые добровольческие батальоны, сформированные из активистов "евромайдана" и "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе и гибели тысяч людей.

Лишь в февраля 2015 года благодаря усилиям лидеров стран "нормандской четверки" удалось остановить огонь и начать мирный процесс.