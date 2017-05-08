Рябков: основное внимание на встрече Лаврова и Тиллерсона будет посвящено Сирии

Райндль: немецким хоккеистам надо бороться за плей-офф, ЧМ для них только начинаетсяСпорт 8 мая, 22:50
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Госдеп считает низкой вероятность возникновения конфликта между РФ и США в АрктикеМеждународная панорама 8 мая, 21:40
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Берл Лазар призвал молодежь не забывать подвиг ветеранов Великой Отечественной войныОбщество 8 мая, 21:15
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Основное внимание на встрече Лаврова и Тиллерсона будет посвящено Сирии - Рябков.
Рябков сообщил, что на консультациях с Шенноном ему удалось добиться взаимопонимания по важным двусторонним вопросам.