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Лавров и Тиллерсон встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить Сирию и ряд других проблем

Политика
10 мая, 0:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ находится в США с трехдневным рабочим визитом

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в центре внимания которых, как ожидается, будет находиться сирийская тематика, другие международные проблемы, а также актуальные вопросы двусторонних отношений. Глава МИД РФ находится в США с трехдневным рабочим визитом.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - информировали в российском дипведомстве.

Третьей с момента назначения Тиллерсона встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США предшествовали переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с американским коллегой Томасом Шенноном. Как заявил Рябков ТАСС, эти консультации "позволили некоторые проблемы подготовить глубже и лучше, в том числе для их дальнейшего рассмотрения на уровне министра Лаврова и госсекретаря Тиллерсона". "Я исхожу из того, что там основное внимание будет посвящено Сирии, поэтому мы с господином Шенноном проделали работу, в какой-то мере, наверное, облегчив двустороннюю повестку для министров, чтобы у них было больше времени заниматься Сирией и другими международными вопросами", - добавил он.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Тиллерсона позволит реализовать достигнутые в ходе телефонного разговора договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда лидеры двух стран условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов решения сирийского кризиса, а также наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщили в Госдепартаменте, министры также затронут украинскую тематику, включая имплементацию минских соглашений и ряд вопросов двусторонних отношений.

После визита в Вашингтон Сергей Лавров отправится на Аляску, где примет участие в министерском заседании Арктического совета. Изначально встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США планировалась именно на полях заседания Арктического совета, однако затем было принято решение перенести ее в столицу США. При этом в Белом доме ТАСС сообщили, что пока не комментируют возможность встречи Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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Кризис в Сирии
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