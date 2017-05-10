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Холманских: движение "В защиту человека труда" примет участие выборах в сентябре

Политика
10 мая, 13:49 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 10, мая. /ТАСС

На совете движения, который состоится 20 мая, будут обсуждаться ближайшие перспективы работы, сообщил лидер движения Игорь Холманских

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 мая. /ТАСС/. Движение "В защиту человека труда", лидером которого является полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, примет участие в предстоящих выборах регионального и муниципального уровня в России.

"Безусловно, движение примет участие в предстоящих выборах на региональном и муниципальном уровнях. 20 мая состоится совет движения, где мы обсудим ближайшие перспективы нашей работы", - сказал журналистам полпред.

Также Холманких попросил разные политические силы, которые будут задействованы в выборах губернатора Свердловской области, не накалять обстановку в регионе. "Нельзя создавать напряжение в социально-политической атмосфере в обществе в ходе предвыборной кампании губернатора Свердловской области", - сказал он, комментируя встречу с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

Полпред подчеркнул, что на встрече с Ройзманом обсуждался "широкий круг вопросов". "А про выборы мы говорили только в той части, что в избирательной кампании губернатора Свердловской области ни в коем случае нельзя создавать напряжение в социально-политической атмосфере в обществе", - отметил Холманских. Полпред добавил, что пока еще никто официально не выдвинул кандидатуру для участия в губернаторских выборах.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в Единый день голосования, для 2017 года - 10 сентября. Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об участии в них. Позднее с аналогичным заявлением выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Движение " В защиту человека труда" проводит организационную, образовательную, агитационно- пропагандистскую, информационную работу с трудящимися и гражданами, массовые публичные мероприятия. В настоящее время региональные отделения созданы более чем в 50 регионах РФ. Основными задачами движения являются формирование уважительного отношения к трудящемуся человеку в обществе и государстве, публичное выражение позиции трудящихся по любым вопросам общественной жизни, обеспечение гарантированного и безопасного труда, достойной заработной платы и социальной защиты.

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