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Медведев призывает обеспечить нормальный уровень жизни для всех категорий населения

Политика
10 мая, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Глава кабмина подчеркнул, что необходимо обеспечить адресность социальной поддержки

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" должна рассмотреть возможности принятия дополнительных мер вместе с правительством по обеспечению нормального уровня жизни для социально уязвимых категорий населения. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.

"Рассчитываю также услышать, какие еще меры можно было предпринять, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни тем, кто находится в социально сложной ситуации, у кого нет или не всегда есть возможности, скажем так, найти дополнительные источники дохода", - сказал глава правительства.

По его словам, необходимо обеспечить адресность социальной поддержки. Медведев отметил, что будет также продолжена программа "Доступная среда", рассчитанная до 2020 года.

"Это должно работать, а не устанавливаться, я имею ввиду все приспособления, которые создаются в муниципалитетах. Это все действительно должно работать, а не устанавливаться для галочки", - сказал Медведев.

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