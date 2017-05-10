Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона

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КРАСНОДАР, 10 мая. /ТАСС/. Власти Кубани готовы отправить руководству Украины учебники по краевой истории и географии "для восполнения пробела в знаниях о регионе". Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Кубань - "захваченная украинская территория".
"Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской", - приводит его слова пресс-служба администрации края.
Он добавил, что если у Украины есть дефицит сельхозпродукции и продуктов питания, но это не значит, что "его надо решать за счет Кубани". "Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой", - добавил Кондратьев.
Ранее министр инфраструктуры в интервью РБК-Украина заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено когда РФ вернет этой стране "Крым, восток Украины, а также Кубань и остальные "захваченные" некогда Россией украинские территории".