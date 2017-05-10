Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона

Политика
10 мая, 18:50 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, мая. /ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев таким образом прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Кубань - "захваченная украинская территория"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 10 мая. /ТАСС/. Власти Кубани готовы отправить руководству Украины учебники по краевой истории и географии "для восполнения пробела в знаниях о регионе". Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Кубань - "захваченная украинская территория".

"Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской", - приводит его слова пресс-служба администрации края.

Он добавил, что если у Украины есть дефицит сельхозпродукции и продуктов питания, но это не значит, что "его надо решать за счет Кубани". "Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой", - добавил Кондратьев.

Ранее министр инфраструктуры в интервью РБК-Украина заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено когда РФ вернет этой стране "Крым, восток Украины, а также Кубань и остальные "захваченные" некогда Россией украинские территории".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
2
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
5
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
6
Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров
7
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама