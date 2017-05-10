Пресс-конференция Сергея Лаврова. Видеотрансляция

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Сергей Лавров находится с рабочим визитом в США. 10 мая в Вашингтоне прошли встречи главы МИД РФ с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом страны Дональдом Трампом.

Переговоры с Трампом продлились около 40 минут. Глава американской администрации принял Лаврова в Белом доме.