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Путин и Аббас обсудят ближневосточное урегулирование и двусторонние отношения

Политика
11 мая, 0:04 UTC+3 МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Также отмечается, что лидеры двух стран в режиме телемоста примут участие в церемонии открытия в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас в четверг встретятся в Сочи, чтобы обсудить вопрос ближневосточного урегулирования, а также ряд тем двусторонней повестки дня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"11 мая 2017 года в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. В ходе предстоящей встречи приоритетное внимание планируется уделить актуальным вопросам ближневосточного урегулирования, обсудить ряд практических тем двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль сообщил, что главной темой переговоров станет палестино-израильское урегулирование. "Лидеры РФ и Палестины обсудят шаги, необходимые для возобновления палестино-израильских мирных переговоров с учетом состоявшегося в марте телефонного разговора Трампа и Аббаса", - сказал он. По его словам, стороны также обсудят результаты саммита Лиги арабских государств в Аммане с акцентом на палестинский вопрос и борьбу с терроризмом, а также итоги встречи палестинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. "Лидеры РФ и Палестины также обсудят двусторонние отношения и вопросы внутрипалестинского примирения", - добавил он.

В Кремле также сообщили, что Путин и Аббас в режиме телемоста примут участие в церемонии открытия в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России.

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Персоны
Аббас, Махмуд Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт
Страны
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