Эксперт: сам факт продолжения контактов между РФ и США сейчас важнее, чем обычно

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сам факт продолжения контактов между РФ и США сейчас важнее, чем обычно, учитывая ситуацию в Соединенных Штатах, сложившуюся в силу как внешних, так и внутренних обстоятельств. Такое мнение высказал ТАСС научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, комментируя визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в США, в ходе которого состоялись встречи с президентом страны Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
"Сам факт продолжения контактов сейчас важнее, чем обычно, потому что в США сложилась довольно странная ситуация в силу важных обстоятельств - как внешних, так и внутриполитических", - отметил эксперт. Он обратил внимание, что "в течение трех с лишним месяцев администрация, заявлявшая о масштабных амбициозных планах по переустройству внешней и внутренней политики, не предложила понимания своих приоритетов в отношениях с Россией".
Внятной повестки дня между Россией и США не возникло, констатировал Лукьянов. По его мнению, "начало процесса, да и то относительное, происходит только сейчас". "Визит Тиллерсона в Москву, не несший в себе большого содержания, встреча с Лавровым в Вашингтоне - это налаживание необходимого контакта, которого не было, в надежде, что из этого произрастет содержание отношений", - полагает директор Фонда развития и поддержки "Валдая".
"Это очень важно с учетом того, что нынешняя администрация США очень своеобразна: она сильно персонифицирована, личность президента накладывает существенный характер на ее деятельность, как в плохом, так и в хорошем смысле", - подчеркнул Лукьянов. "В этом отношении существенной является анонсированная встреча президентов России и США", - сказал он, выразив уверенность, что сейчас основное внимание на разных уровнях, в том числе и дипломатическом, будет уделено ее подготовке.