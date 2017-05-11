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На муниципальные праймериз "Единой России" зарегистрировались свыше 8,3 тыс. человек

Политика
11 мая, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В настоящее время конкурс составляет шесть претендентов на место

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 8,3 тыс. человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на муниципальные выборы в Москве, конкурс составляет шесть человек на место. Об этом сообщил секретарь московского городского регионального отделения партии Андрей Метельский.

"Всего у нас зарегистрировано в качестве участников предварительного голосования 8327 участников, которые будут бороться за право участвовать в муниципальных выборах в столице от партии "Единая Россия", - сказал он на пресс- конференции в ТАСС.

В частности, 3729 участников праймериз являются членами "Единой России", 722 человека являются сторонниками партии, остальные - беспартийные. Члены других партий к участию в предварительном голосовании единороссов не допускаются.

По словам Метельского, среди участников предварительного голосования есть врачи, юристы, бизнесмены, работники культуры. Около 10% участников праймериз можно отнести к молодежи. Из действующих муниципальных депутатов от "Единой России" в праймериз участвуют 598 человек.

"Конкурс составляет шесть претендентов на один мандат", - уточнил Метельский. Он добавил, что голосовать на праймериз будут выборщики из числа членов партии, состоящие на учете в местном отделении партии. Голосование будет проводиться тайно после собрания выборщиков, в каждом муниципалитете отдельно, в разные дни.

Женщин - большинство

Почти две трети участников предварительного голосования - женщины, отметил руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин. "38,7% - мужчины, 61,3% - женщины", - сказал он.

Смолкин сообщил также, что совсем немногие участники праймериз не смогли пройти регистрацию. "Отказались сами в процессе выдвижения или был отказ по причине непредоставления документов - суммарно 119 человек. Это небольшой очень процент", - заметил единоросс.

Он связал это с тем, что процедура регистрации была упрощена по сравнению с прошлым годом: у кандидатов на предварительном голосовании в Москве в этом году не требовали справку об отсутствии судимости.

Выборы советов депутатов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 муниципалитетах столицы - во всех, кроме Щукино.

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