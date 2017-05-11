Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ надеется на более тесное сотрудничество с новым президентом Южной Кореи по КНДР

Политика
11 мая, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Посол РФ Александр Тимонин отметил, что одним из вариантов такого сотрудничества может стать реализация трехсторонних проектов между РФ, КНДР и Южной Кореей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия надеется на активизацию совместных усилий по мирному разрешению проблем, связанных с ядерной программой КНДР, со стороны нового политического руководства Республики Корея. Об этом заявил посол РФ в Южной Корее Александр Тимонин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Руководство Республики Корея и ранее, и сейчас рассматривает Россию как влиятельного игрока на корейском полуострове. Мы надеемся, что новое руководство активизирует сотрудничество с нашей страной в поисках путей мирного решения корейской проблемы", - сказал он.

По словам Тимонина, одним из вариантов такого сотрудничества может стать реализация трехсторонних проектов между РФ, КНДР и Южной Кореей. В частности, посол упомянул проект коммерческого использования Москвой и Пхеньяном железнодорожного коридора Хасан - Раджин. По мнению Тимонина, проект "сохраняет свою актуальность и открывает возможности для налаживания межкорейских отношений".

"Я думаю, что заявления президента Мун Чжэ Ина о готовности развития отношений с КНДР по мере урегулирования ракетно-ядерной проблемы открывает окно возможностей и для сотрудничества по трехсторонним проектам, которые были близки к реализации", - добавил он.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода. На церемонии инаугурации новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил очередное ядерное испытание, позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли, а осенью провел второе за год ядерное испытание. Пхеньян также не прекращал ракетные пуски, которых в 2016 году было свыше 20. В начале марта в СМИ появилась информация о подготовке КНДР к шестому по счету ядерному тесту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
2
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд
3
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
4
Google оплатила административный штраф в размере 438 млн руб.
5
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама