РФ надеется на более тесное сотрудничество с новым президентом Южной Кореи по КНДР

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия надеется на активизацию совместных усилий по мирному разрешению проблем, связанных с ядерной программой КНДР, со стороны нового политического руководства Республики Корея. Об этом заявил посол РФ в Южной Корее Александр Тимонин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Руководство Республики Корея и ранее, и сейчас рассматривает Россию как влиятельного игрока на корейском полуострове. Мы надеемся, что новое руководство активизирует сотрудничество с нашей страной в поисках путей мирного решения корейской проблемы", - сказал он.
По словам Тимонина, одним из вариантов такого сотрудничества может стать реализация трехсторонних проектов между РФ, КНДР и Южной Кореей. В частности, посол упомянул проект коммерческого использования Москвой и Пхеньяном железнодорожного коридора Хасан - Раджин. По мнению Тимонина, проект "сохраняет свою актуальность и открывает возможности для налаживания межкорейских отношений".
"Я думаю, что заявления президента Мун Чжэ Ина о готовности развития отношений с КНДР по мере урегулирования ракетно-ядерной проблемы открывает окно возможностей и для сотрудничества по трехсторонним проектам, которые были близки к реализации", - добавил он.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода. На церемонии инаугурации новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил очередное ядерное испытание, позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли, а осенью провел второе за год ядерное испытание. Пхеньян также не прекращал ракетные пуски, которых в 2016 году было свыше 20. В начале марта в СМИ появилась информация о подготовке КНДР к шестому по счету ядерному тесту.