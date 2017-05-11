Путин обсудил с Аббасом палестино-израильское противостояние и открыл в Вифлееме МФК

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. С церемонии открытия в Вифлееме Многофункционального культурно-спортивного комплекса (МФК), построенного при содействии России, началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Но основное внимание лидеры двух стран уделили вопросам палестино-израильского противостояния и поиску путей решения этого застарелого ближневосточного конфликта, возраст которого насчитывает без малого 70 лет - с момента образования Государства Израиль в 1948 году.

Открытие МФК в Вифлееме

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс был возведен в соответствии с поручением главы российского государства для последующей передачи в качестве дара народу Палестины. МФК состоит из трех зданий: пятиэтажного музыкально-досугового центра с классами для музыкальных занятий, актовым залом и студией звукозаписи, четырехэтажного спорткомплекса с залами для занятий дзюдо и греко-римской борьбой, а также шестиэтажного делового центра с офисами, киноконцертным залом, рестораном и торговыми помещениями и подземной стоянкой.

Проект был реализован Управлением делами Кремля за счет внебюджетных средств. Порядка 50 млн долларов на эти цели выделила некоммерческая организация "Благотворительный фонд имени Зии Бажаева". Строительство завершилось в мае 2016 года, в июле МФК был передан Государству Палестина.

ТАСС

Комплекс расположен на улице в Вифлееме, названной в честь Путина. Ее специально переименовали в 2012 году к визиту российского лидера. Неподалеку от МФК находится открытый тогда же Российский центр науки и культуры и действующая с 2014 года общеобразовательная средняя школа имени российско-палестинской дружбы, где преподают русский язык.

Глава российского государства участвовал в церемонии открытия в режиме телемоста из сочинской резиденции "Бочаров ручей". "Ваш город получил современный, оборудованный по последнему слову техники комплекс, состоящий из музыкальной, спортивной школы и бизнес-центра, - обратился он к участникам церемонии. - Теперь у молодежи Палестины появились новые возможности проявить свои способности и таланты, появилась возможность ближе узнать российскую историю и культуру, наши музыкальные российские традиции, заняться борьбой, заниматься спортом".

По словам президента РФ, открытие комплекса стало заметной вехой в развитии отношений России и Палестины. Он назвал это "свидетельством подлинной крепкой дружбы между нашими народами и странами". Путин выразил признательность руководству Палестины за оказанную помощь в реализации этих планов. Российский лидер искренне поздравил всех с открытием комплекса и от души пожелал всем палестинцам мира благополучия и процветания.

Аббас, в свою очередь, дал высокую оценку российскому правительству за поддержку народа Палестины и занимаемую позицию. "Хотел бы выразить признательность за тот построенный комплекс, для нас это огромная радость, мы признательны Вам за этот подарок городу Вифлеему и всему палестинскому народу, - заявил Аббас. - В знак моей личной признательности и признательности всего палестинского народа мы приняли решение создать руководящий орган для этого центра, который будет называться Ассоциация по развитию делового и культурного сотрудничества в Палестине имени Владимира Путина".

Россия в ближневосточном урегулировании

Президент России пообещал, что Москва продолжит оказывать поддержку возобновлению прямого диалога между Палестиной и Израилем. "Россия, в том числе как участник ближневосточного квартета наряду с ООН, США и Евросоюзом, продолжит оказывать всестороннюю поддержку возобновлению прямого диалога между палестинцами и израильтянами", - сказал глава государства.

Путин сообщил, что на переговорах с Аббасом особое внимание было уделено положению дел в ближневосточном урегулировании. "Подчеркну, мирное сосуществование двух государств - Палестины и Израиля - является непременным условием обеспечения подлинной безопасности и стабильности в регионе, - отметил он. - У палестино-израильского конфликта есть только политическое, переговорное решение на основе международного права".

Российский лидер также добавил, что важно поддерживать двусторонние отношения, воздерживаться от односторонних шагов, сообща искать взаимно приемлемые решения и вместе бороться с терроризмом.

Преференции для Палестины в торговле с ЕврАзЭС

Российский лидер сообщил, что ЕЭК приняла решение о доступе Палестины к преференциальным условиям торговли с ЕврАзЭС. "Рассчитываем, что позитивное влияние на двусторонние торговые связи окажет принятое Евразийской экономической комиссией решение о включении Палестины в число пользователей единой системой тарифных преференций. Теперь целый ряд палестинских товаров освобождается от таможенных пошлин при ввозе на территорию ЕврАзЭС", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что работает российско- палестинская межправкомиссия, которая должна решить вопрос наращивания двустороннего товарооборота, развитие инвестиционного сотрудничества.

Позиция Аббаса: Без России не будет полноценного государства

Аббас неоднократно подчеркивал в ходе общения с Путиным, что считает невозможным создание независимого Государства Палестина с границами от 1967 года без посреднических усилий России в процессе мирного арабо- израильского урегулирования. "Позиция России отличается твердостью - это позиция нацелена на создание независимого палестинского государства с границами от 1967 года со столицей в Восточной Иерусалиме. Эту позицию мы всегда слышим от Вас, она твердая, и Вы всегда ее повторяете. Невозможно решить палестинскую проблему без реального участия России в процессе мирного урегулирования. Об этом мы всегда говорим во всех международных форматах", - сказал Аббас Путину.

Он также рассказал, что проинформировал президента России о текущем положении дел в палестино-израильском противостоянии. "Я ознакомил господина президента с развитием событий в Палестине в свете продолжения израильской агрессии против нашего народа и нашей земли, а также политики строительства поселений и заключения под стражу тысяч палестинцев в израильских тюрьмах", - отметил Аббас.

Палестинский лидер подчеркнул, что эти проблемы подрывают шансы на восстановление мира в регионе и саму идею разрешения конфликта между двумя государствами. Аббас добавил, что считает необходимым удовлетворить требования палестинских заключенных, которые объявили голодовку, и заявил, что принимаются все необходимые шаги для освобождения людей.

Он указал, что его страна "продолжает протягивать руку для заключения мира с Израилем, основанного на законности и справедливости", а также приветствует усилия России по урегулированию конфликта."Мы приветствовали приглашение о проведении международной конференции в Москве, также мы приветствовали Ваше приглашение провести двустороннюю встречу в Москве, и мы готовы принимать подобные приглашения и далее, так как Российская Федерация играет ключевую роль на международной арене и в усилиях по установлению мира в нашем регионе", - обратился Аббас к Путину.

Аббас добавил, что палестинский народ гордится своими отношениями с Россией и всегда чувствует ее поддержку.