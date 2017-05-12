Лавров ожидает реакцию главы МИД Канады на дискриминацию русского языка на Украине

ФЭРБАНКС /США/, 12 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание главы МИД Канады Христи Фриланд, которая имеет украинские корни и говорит по-русски, на дискриминацию русского языка на Украине.

Обсуждение ситуации на Украине, по словам Лаврова, прошло во время неформального ужина с Фриланд. "Была небольшая полемика. Я привлек внимание к тем проявлениям неонацизма, шовинизма, которые мы наблюдаем на Украине, когда, по сути дела, не президент, не премьер-министр, а радикалы определяют образ жизни в этом соседнем, близком для нас государстве", - заявил он в четверг по итогам встречи с Фриланд.

Глава МИД РФ добавил, что в качестве примера привел внесение в Верховную раду Украины законопроекта о государственном языке, "в соответствии с которым все граждане Украины, независимо от того, на каком языке им удобнее говорить, будь то русский, венгерский, румынский или польский, должны будут пользоваться для решения своих повседневных проблем только украинским языком".

"То, что это дискриминационная мера, что она противоречит Европейской конвенции о языках меньшинств и региональных языках, это очевидный факт", - подчеркнул Лавров.

"Наша канадская коллега оказалась не в курсе того, что такой законопроект существует. Я ей обещал его прислать, и можете ожидать, что она его как-то прокомментирует", - добавил министр.

Российская делегация, добавил Лавров, обратила внимание на то, что часть выступления Фриланд на министерском заседании Арктического совета была на русском языке. "Мы обратили внимание, наша делегация, что она очень неплохо говорит по-русски, она выступала сегодня по-русски, обращаясь к представителям российских коренных народов, - сказал глава МИД РФ. - Но это все на фоне того, что на Украине тот самый русский, которым она так свободно пользуется и который издревле был абсолютно родным для огромного количества людей, скоро может таким не быть".

Фриланд на министерском заседании Арктического совета после нескольких вступительных слов на английском перешла на русский язык. Она приветствовала российских участников встречи и отметила, что хотя между Россией и Канадой есть разногласия по некоторым вопросам, две страны всегда могли разговаривать и решать стоящие перед ними задачи. Затем Фриланд вновь перешла на английский.