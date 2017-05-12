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Минобороны РФ: обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная

Политика
12 мая, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Турецкие наблюдатели зафиксировали четыре нарушения в провинциях Хомс, Дамаск и Дераа

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, за сутки зафиксированы девять случаев стрельбы, большинство - в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (обе организации запрещены в РФ), говорится в бюллетене Центра примирения враждующих сторон.

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© EPA/CHRIS RATCLIFFE/POOL

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"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы девять случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Латакия и Хама", - говорится в сообщении.

Турецкие наблюдатели зафиксировали четыре нарушения в провинциях Хомс, Дамаск и Дераа.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ", - говорится в бюллетене.

За день военные доставили 1,5 тонны продуктов жителям Алеппо, еще 2,5 тонны получило население города Дераа. Всего гуманитарную помощь получили 1279 человек.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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