Песков: Путин готов обсуждать с думскими партиями выборы президента, если они захотят

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов обсуждать с парламентской оппозицией предстоящие в 2018 году выборы главы государства, если этой темой заинтересуются сами парламентарии, заверил журналистов его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Каких-то специальных планов (обсуждать предстоящие президентские выборы) нет; если какие-то вопросы будут у руководителей фракций, они всегда могут задать эти вопросы президенту, президент всегда уделяет большое внимание поддержанию рабочих контактов", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "президент регулярно общается с представителями парламентских фракций, это постоянное общение, которое происходит круглый год, особенно оно происходит, когда сессии (парламента) начинаются, когда сессии завершаются". "Поэтому говорить, что будет специальная встреча не приходится, он (глава государства) находится в постоянном общении (с парламентариями)", - подчеркнул пресс-секретарь.
Он добавил, что "пока каких-то встреч в ближайшие недели, о чем пишут "Известия", не запланировано". "Эта информация не соответствует действительности", - сказал Песков и пообещал информировать о том, когда встреча президента с парламентскими фракциями состоится.