Песков не стал комментировать призыв Трампа к миру, который он опубликовал в Twitter

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать выложенное американским президентом Дональдом Трампом в Twitter фото со встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сопровожденное призывом к миру.
"Оставлю без ответа", - сказал он журналистам.
Встречи Трампа с Лавровым и Климкиным прошли в среду.
Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.