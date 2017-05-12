Песков не стал комментировать призыв Трампа к миру, который он опубликовал в Twitter

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать выложенное американским президентом Дональдом Трампом в Twitter фото со встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сопровожденное призывом к миру.

"Оставлю без ответа", - сказал он журналистам.

Встречи Трампа с Лавровым и Климкиным прошли в среду.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.