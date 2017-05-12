Ушаков: Путин выступит в Пекине на церемонии открытия форума и проведет ряд встреч

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер Госсовета КНР Ли Кэцяном, президентом Чехии Милошем Земаном, а также премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"В рамках форума будут проведены переговоры нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Также президент встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Предусматриваются двусторонние встречи, в частности, на данный момент согласованы встречи с президентом Чешской Республики Милошем Земаном и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Но прорабатываются еще некоторые варианты и, помимо этого, предусматриваются так называемые встречи на ногах", - сообщил Ушаков.

Он отметил, что 14 мая в Пекине президент РФ Путин выступит на церемонии открытия форума вместе с Си Цзиньпином и генеральным секретарем ООН.

Затем начнутся российско-китайские двусторонние переговоры. "Сначала предусматриваются переговоры в составе делегаций, затем рабочий завтрак, на котором будут присутствовать ключевые члены российской делегации", - сказал Ушаков.

Он сообщил, что в состав российской делегации входят первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. В состав российской делегации также входят представители бизнеса - глава РЖД Олег Белозеров, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель наблюдательного совета "Базового элемента" Олег Дерипаска, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец Volga grоup Геннадий Тимченко, глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон.

Как отметил Ушаков, Россия и Китай не планируют по итогам переговоров лидеров двух государств подписывать какие-либо крупные соглашения. Ушаков отметил, что такие соглашения планируется подписать позднее, в ходе визита в Россию Си Цзиньпиня.

Ушаков сообщил, что 14 мая также запланированы двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Чехии и премьер-министром Греции. "А затем возможные и другие встречи", - сказал Ушаков.

Вечером Путин встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Затем запланирован торжественный обед от имени Си Цзиньпиня для глав делегаций, приехавших на форум.

Ушаков сообщил, что во второй день форума, 15 мая, запланировано участие президента РФ Владимира Путина в двух круглых столах, проводящихся в рамках форума "Один пояс - один путь", а также в рабочем завтраке для глав делегаций, приехавших на форум.

Кроме того, помощник президента не исключает, что во время форума Владимир Путин проведет беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Представитель Кремля напомнил, что полноформатные переговоры Путина и Эрдогана прошли в начале мая в Сочи, а также проходили телефонные контакты. "Я не исключаю встречи короткой, "на ногах" с господином Эрдоганом", - отметил он.

Ушаков сообщил, что участие в форуме примут главы государств и правительств 30 стран, а также руководители ряда международных организаций - ООН, МВФ, Всемирного Банка и ВТО.

О выступлении Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин на форуме предложит конкретные инициативы по выстраиванию кратчайших рентабельных транспортных маршрутов, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Наш президент вместе с председателем КНР и генеральным секретарем ООН выступит на церемонии открытия форума (14 мая). Имеется в виду, что Владимир Владимирович представит российское видение перспектив развития экономического развития на евразийском континенте. Он предложит ряд конкретных инициатив по выстраиванию кратчайших рентабельных и эффективных транспортных маршрутов через территорию России и Евразийского экономического союза по доставке грузов на всем протяжении от Атлантики до Тихого океана", - сказал Ушаков.

По его словам, Путин также предложит инициативы по сопряжению разнообразных интеграционных процессов, идущих в Европе и Азии, на основе универсальных принципов и норм ВТО. Кроме того, будет отмечена необходимость обеспечения безопасности и стабильности как важного условия для расширения торгово-экономического взаимодействия при развитии интеграционных процессов. Россия также уделяет большое внимание расширению сотрудничества в гуманитарной сфере.

"Помимо открытия предусматривается также проведение ряда рабочих заседаний, так называемых, круглых столов с участием руководителей государств, в ходе которых будут затронуты вопросы, связанные с углублением интеграционных связей на всем пространстве Азиатско-Тихоокеанского и других регионах мира", - сказал Ушаков.

В частности, по его словам, во второй день форума, 15 мая, состоится заседание круглого стола "Синергия интеграционных инициатив в интересах экономического партнерства".

Как отметил Ушаков, лидеры государств обсудят на этом заседании текущий уровень регионального взаимодействия, существующие интеграционные процессы, а также поговорят о возможных путях сопряжения развития различных интеграционных объединений.

"Президент России, в частности, расскажет о становлении и развитии Евразийского экономического союза, в рамках которого полным ходом идет процесс формирования общего рынка с едиными и понятными правилами для всех", - сказал помощник президента.