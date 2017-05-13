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Военные РФ доставили в пригород Латакии 1,5 т. гуманитарной помощи

Политика
13 мая, 8:06 UTC+3 ЛАТАКИЯ (Сирия) (Сирия) 13, мая. /ТАСС

Беженцам передали мясные консервы, рис, сахар, чай

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ЛАТАКИЯ (Сирия), 13 мая. /ТАСС/. Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской республике доставили гуманитарную помощь в один из пригородов Латакии поселок Скубин, где проживает много беженцев из других районов страны. Об этом сообщил журналистам офицер Центра по примирению, подполковник Денис Андронов.

"По просьбе губернатора Латакии был доставлен груз в поселок Скубин. Сегодня доставили 1,5 тонны гуманитарной помощи", - сказал он, добавив, что паек "усиленный", весом пять килограммов - мясные консервы, рис, сахар, чай.

Накануне визита российских военных в Скубин там были составлены списки наиболее нуждающихся местных жителей - при раздаче гуманитарной помощи упор был сделан именно на них.

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