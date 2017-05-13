Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: история с фоторепортажем показывает, что тема России остается в США разогретой

Политика
13 мая, 14:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, мая. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, "внутриполитические разборки в США получат новый виток в связи с началом нового электорального цикла"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Захарова

Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Бурная реакция американских СМИ на фоторепортаж с встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует о том, что тема России остается в Америке разогретой. Такое мнение выразила 13 мая официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг фотосъемки встречи Лаврова и Трампа
© Александр Щербак/ТАСС

Союз журналистов России призвал коллег из США не забывать о профессиональных стандартах

Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом

Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол

"Здесь налицо простая истина: это внутриполитические разборки в США. Они не закончатся, к сожалению, а самое главное, что с определенного момента они получат новый виток в связи с началом нового электорального цикла, а именно в законодательные органы власти США. И тема России - учитывая, что она была разогрета еще при обамовской команде под Клинтон, - станет одной из центральных в ходе нового электорального цикла", - сказала она.

Захарова отметила, что фотографии встречи Трампа с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая также состоялась 11 мая, обсуждались не так активно. "У американской прессы не было ни одного вопроса относительно публикации этих фотографий, относительно того, кто их делал и почему их публиковал МИД Украины, но не публиковал Белый дом", - подчеркнула она.

Ранее представители американской администрации заявили, что допуск фотокорреспондента ТАСС в Овальный кабинет Белого дома на протокольную съемку встречи Трампа и Лаврова соответствовал принятым в таких случаях правилам и нормам. В частности, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс на регулярном брифинге для журналистов в четверг указала, что "надлежащий протокол был соблюден при этих процедурах".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом Ситуация вокруг фотосъемки встречи Лаврова и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 л
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
5
Вирус атаковал IT-систему РЖД
6
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама