Захарова: история с фоторепортажем показывает, что тема России остается в США разогретой

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Бурная реакция американских СМИ на фоторепортаж с встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует о том, что тема России остается в Америке разогретой. Такое мнение выразила 13 мая официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

"Здесь налицо простая истина: это внутриполитические разборки в США. Они не закончатся, к сожалению, а самое главное, что с определенного момента они получат новый виток в связи с началом нового электорального цикла, а именно в законодательные органы власти США. И тема России - учитывая, что она была разогрета еще при обамовской команде под Клинтон, - станет одной из центральных в ходе нового электорального цикла", - сказала она.

Захарова отметила, что фотографии встречи Трампа с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая также состоялась 11 мая, обсуждались не так активно. "У американской прессы не было ни одного вопроса относительно публикации этих фотографий, относительно того, кто их делал и почему их публиковал МИД Украины, но не публиковал Белый дом", - подчеркнула она.

Ранее представители американской администрации заявили, что допуск фотокорреспондента ТАСС в Овальный кабинет Белого дома на протокольную съемку встречи Трампа и Лаврова соответствовал принятым в таких случаях правилам и нормам. В частности, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс на регулярном брифинге для журналистов в четверг указала, что "надлежащий протокол был соблюден при этих процедурах".