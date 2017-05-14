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Путин: предстоящий визит в РФ Си Цзиньпина - ключевое событие двусторонней повестки дня

Политика
14 мая, 6:55 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, мая. /ТАСС

Президент России отметил, что к визиту председателя КНР в Москве готовят целый пакет документов, в том числе и план действий по реализации стратегических инициатив двух стран на ближайшие годы

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Метцель/ТАСС

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал предстоящий визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина ключевым событием двусторонней повестки дня, отметив, что к визиту готовится целый пакт документов.

"В двустороннем плане ключевым событием, считаю, является ваш предстоящий рабочий визит в Российскую Федерацию. Мы вас ждем", - сказал он в начале встречи с китайским лидером. "Наше правительство, администрация президента РФ, канцелярия ЦК КПК готовят целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы", - добавил он.

Отдельно Путин остановился на экономическом сотрудничестве РФ и КНР, отметив, что сторонам удалось добиться возобновления роста двустороннего товарооборота - на 4% в 2016 году и на 37% в январе-марте текущего года. Президент России отметил и изменение структуры товарооборота, в которой увеличилась доля машинотехнической и сельскохозяйственной продукции. "Но тем не менее, нам есть, над чем работать. Это касается и сложных международных проблем. Здесь мы всегда плечом к плечу, стоим рядом, помогаем, поддерживаем друг друга на различных направлениях, и это является очень важным фактором в международных делах, стабилизирует международную обстановку", - сказал Путин.

Глава российского государства также поздравил китайскую сторону с успешным началом работы международного форума "Один пояс - один путь", отметив его своевременность.

"Нам как никогда нужны новые механизмы сотрудничества, раскрытия дверей друг для друга, снятия различных барьеров и препятствий, прежде всего, в сфере экономики", - сказал он.

В свою очередь, Си Цзиньпин поприветствовал участие Путина в форуме, отметив, что его выступление на церемонии открытия дало мощный сигнал о намерении РФ и Китая способствовать формированию открытой мировой экономики и углублению регионального сотрудничества между двумя странами. "Это сыграло важную роль в проведении форума на высоком уровне. Китайская сторона выражает признательность и высоко это оценивает", - сказал Си Цзиньпин. "Именно нашими усилиями сотрудничество по сопряжению "одного пояса и одного пути" и ЕАЭС достигло первых результатов", - заметил он.

"Китай и Россия проявили чувство ответственности в качестве великих государств, прилагая усилия к политическому урегулированию ситуации в Сирии, ядерной проблеме Корейского полуострова, сыграли стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе и мире целом", - также сказал китайский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 4 июля, сообщил ранее журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

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